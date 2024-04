Oszustwo nigeryjskie. Mieszkanka Podlasia uwierzyła w internetową miłość. Romans z inżynierem z Teksasu kosztował ją majątek

Oszustwo nigeryjskie. Przestępcy szukają ofiar na portalach społecznościowych

Oszustwo nigeryjskie polega na wciągnięciu ofiary w grę psychologiczną. Do niedawna były to emaile z informacją o otrzymaniu spadku lub wygranej w zagranicznej loterii. Adresaci dostawali wiadomość, że muszą uiścić niewielką opłatę, by otrzymać należne pieniądze. Nagle pojawiały się problemy - np. związane z koniecznością opłacenia podatku, wystawieniem certyfikatu lub tłumaczeniem dokumentów - i prośba o kolejne wpłaty.

