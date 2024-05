Wąsik, Karski, Andruszkiewicz na liście PiS w okręgu 3 do PE

Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik były wiceszef CBA i MSWiA.

"To już pewne. Będę otwierał listę PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 3 - na Warmii, Mazurach i Podlasiu! Do zobaczenia na kampanijnym szlaku! Damy radę! Zwyciężymy! I to zdecydowanie!"- napisał Wąsik na platformie X.