Paraolimpiada Tokio 2020. Rafał Czuper pokonał Czecha i jest już w półfinale turnieju tenisa stołowego

Ćwierćfinałowy mecz Rafała Czupera nie był już dla Polaka "spacerkiem", jak to miało miejsce w rozgrywkach grupowych, gdy pokonał po 3:0 zawodników z Rosji i Hiszpanii. Jego rywalem w walce o półfinał był Czech Jiri Suchanek. Pierwsze dwa sety były popisem naszego tenisisty stołowego. Wygrał w nich do 6 i 4. Problemy zaczęły się w trzeciej partii, gdy Czech uzyskał przewagę wygrywając do 7. W kolejnym secie Suchanek prowadził już 8:6. Czuper doprowadził do wyrównania 9:9 i wygrał dwie ostatnie wymiany. 3:1 dla Polaka i awans do półfinału paraolimpijskiego turnieju

Rafał Czuper (Polska) - Jiri Suchanek (Czechy) 3:1 (11:6, 11:4, 7:11, 11:9).