Po Bielsku Podlaskim biegał jeżozwierz afrykański. Strzelał kolcami w osoby próbujące go złapać (ZDJĘCIA)

Nietypowy gryzoń, który grasował w Bielsku Podlaskim, prawdopodobnie uciekł z hodowli. Jak donosi portal "Bielsk.eu" przemieszczał się dość sprawnie po mieście. Widziano go m. in. przy moście Danuty Siedzikówny, w parku Króla Aleksandra Jagiellończyka, przy przychodni medycznej i w okolicach dworca na wysokości Osiedla Północ.

- Informację o tym, że w Bielsku Podlaskim widziany był jeżozwierz otrzymaliśmy na Facebooku. Zamieściliśmy w swoich mediach informację z nadzieją, że dotrzemy do właściciela. Zależało nam, żeby to właśnie osoba do której należy zwierzę, odnalazła je i zabezpieczyła. Tak się jednak nie stało. Mieszkaniec Bielska Podlaskiego zagonił w końcu jeżozwierza do piwnicy pod budynkiem plebani. Zawiadomił o tym jednostkę Straży Pożarnej w Bielsku. Strażacy poprosili nas o pomoc w schwytaniu uciekiniera - tłumaczy Anna Jaroszewicz, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku.