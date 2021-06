Pociąg Gdynia - Warszawa przez Hajnówkę. TLK Biebrza będzie jechać ponad 12 godzin. Start w niedzielę 13 czerwca [rozkład jazdy]

Pociąg z Gdyni do Warszawy będzie przyjeżdżał do Białegostoku o godzinie 14.42. Odjedzie za to, że dopiero o godzinie 15.10, bo trzeba w składzie przestawić lokomotywę. Na trasie z Warszawy TLK Biebrza dojedzie do Białegostoku o godzinie 13.06 (odjazd 13.31).

Wojciech Wojtkielewicz