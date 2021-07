Podgórze. Zderzenie trzech pojazdów. Cztery osoby ranne, droga zablokowana

- Około godz. 10.35 dyżurny łomżyńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Podgórze. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35 letnia kierująca Toyotą Avensis jadąc od Zambrowa w kierunku Łomży nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego doszło do najechania na tył Toyoty Auris, a ta w tył VW Jetty. 4 osoby z Toyoty Avensis trafiły do szpitala - poinformowała mł asp Justyna Jankowska, p.o. rzecznika prasowego KMP w Łomży.