20-latek wbił się oplem w słup energetyczny. Z silnika zostało niewiele

Do wypadku doszło w niedzielę tuż przed godz. 20.00 na drodze W652 w pobliżu miejscowości Drozdowo. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący osobowym oplem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na pobocze i uderzył czołowo w słup energetyczny.

Kierujący to 20 latek mieszkaniec gm. Kowale Oleckie. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W samochodzie znajdowało się również 3 pasażerów. Kierowca oraz dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala.