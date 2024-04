Podlaska Marka Konsumentów 2024. Już można głosować na kandydatów. Lista nominowanych i zdjęcia opr. ska

28 nominowanych w dziesięciu kategoriach, ale laureat Podlaskiej Marki Konsumentów będzie tylko jeden. Wskażą go internauci. Już trwa głosowanie, a głos można oddać do 24 kwietnia, do godz. 12.