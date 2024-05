Legendarne polskie kombajny BIZON na sprzedaż. Sprawdź, ile trzeba obecnie zapłacić za legendę polskiego rolnictwa

Kombajny Bizon odegrały ogromną rolę w rozwoju polskiego rolnictwa od momentu ich wprowadzenia na rynek w pod koniec lat 60. XX wieku. Są one uznawane za jedne z najbardziej ikonicznych maszyn rolniczych w Polsce. Łącznie wyprodukowano ok.70 tys. sztuk kombajnów Bizon w różnych modelach. Obecnie czasami jeszcze można spotkać podczas żniw popularne Bizony. Zobacz, ile dzisiaj trzeba zapłacić za legendarne polskie kombajny.

Legendarne kombajny Bizon

Popularne Bizony produkowane były przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku w latach 1970–2004. Nazywały się tak, ponieważ wyglądem bardzo przypominają bizona. FMŻ była krajowym monopolistą w produkcji kombajnów zbożowych. Wyprodukowano ok. 70 tys. sztuk kombajnów Bizon w różnych modelach. Były one również eksportowane, m.in. do Białorusi, Brazylii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Grecji, Iranu, Irlandii, Hiszpanii, Pakistanu. Kombajny BIZON podczas pracy. Narodowe Archiwum Cyfrowe Modele Bizonów: Z056

Z057

Z058 Rekord

Z060 Gigant

Z063 Gigant

Z083 Gigant

Z110

Z140 Sampo

Z165

TC59 New Holland Bizon

TC54 New Holland Bizon

TC56 New Holland Zobacz, ile trzeba obecnie zapłacić za popularnego Bizona:

Dlaczego Bizon jest tak popularny?

Bizon stał się symbolem polskiego rolnictwa i jego niezależności w okresie PRL. Dla wielu Polaków był symbolem narodowej dumy i osiągnięcia technologicznego. Bizon był projektowany z myślą o polskich warunkach klimatycznych i rolniczych. Był odporny na trudne warunki terenowe i pogodowe, co sprawiło, że był niezawodny w pracy nawet na trudnym terenie. Bizon był stosunkowo tani w porównaniu do innych kombajnów dostępnych na rynku, co umożliwiło wielu polskim rolnikom, szczególnie małym i średnim gospodarstwom, zakup tych maszyn. Dzięki temu mogli oni zwiększyć wydajność swojej produkcji. Kombajny BIZON podczas pracy. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fabryka Maszyn Żniwnych nie przetrwała zmian ustrojowych

Zmiany społeczno-gospodarcze na przełomie lat 1989/1990 załamały sprzedaż kombajnów Bizon. Znacznie spadła liczba kombajnów produkowanych w Płocku (1989 – 5847 szt., 1993 – 195 szt.). Fabryka Maszyn Żniwnych nie przetrwała zmian ustrojowych. W 1998 roku firma New Holland, należąca do koncernu Fiata, kupiła ponad 90 proc. udziałów w płockiej spółce Bizon. Ostatnie 30 szt. kombajnów zbożowych o nazwie handlowej Bizon Rekord Z058 zostało wyprodukowane przez spółkę New Holland Bizon w Płocku w styczniu 2004 roku.

