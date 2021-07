Podlaskie. Poradnie bez limitów przyjęć. Czy kolejki do podlaskich poradni skróciły się?

Od 1 lipca zniesione zostały limity przyjęć do lekarzy specjalistów w poradniach ambulatoryjnych. Do tej pory poradnie, które wyczerpały limit przyjęć, musiały zapisywać pacjentów na kolejny okres rozliczeniowy. Efektem tego były kolejki, które niejednokrotnie sięgały roku, dwóch, a nawet trzech.

- Taka zmiana ma ułatwić dostęp pacjentom do specjalistów, co po wielu miesiącach pandemii ma ogromne znaczenie - mówi Beata Leszczyńska, rzecznik prasowa podlaskiego oddziału NFZ. - To szansa, by tam, gdzie to możliwe wykorzystać potencjał poradni w większym stopniu. Lekarze specjaliści mogą przyjąć więcej chorych i zrobić więcej specjalistycznych badań diagnostycznych.