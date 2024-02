Podlaskie powiaty wysoko w rankingu Związku Powiatów Polskich. W czołówce augustowski i hajnowski

Niekwestionowanym liderem rankingu jest powiat augustowski, który przez całą VI kadencję zajmuje czołowe miejsce w rywalizacji. Dodatkowo zatem samorząd nagrodzony został tytułem „Samorządowego Lidera najdłuższej kadencji 25-lecia”.

Dla powiatu hajnowskiego jest to awans z miejsca 4 na 2, a dodatkowo został on nagrodzony tytułem "Super Powiat 2023". To wyróżnienie nadawane jest za największy procentowy udział realizacji zadań uwzględnianych w rankingu.

Swoją pozycję od roku ubiegłego utrzymał powiat siemiatycki i zajmuje 8 miejsce, natomiast o 9 oczek w dół poleciał powiat bielski, który w ubiegłym roku zajmował wraz z powiatem hajnowskim 4 miejsce a teraz znajduje się na miejscu 13.

Ranking powiatów jako jedyne w Polsce tego typu przedsięwzięcie, prowadzony jest w trybie online. Eksperci Związku Powiatów Polskich, w trakcie oceny samorządów powiatowych, przyznają punkty w ramach wielu kryteriów, obejmujących obszerne dziedziny tematyczne. Wśród kategorii znalazły się m.in.: