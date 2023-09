Podlaskie szpitale otrzymają 72 mln zł. Środki pójdą na doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

72 mln zł dla podlaskich szpitali

Przekazuję kolejne dobre wieści dla mieszkańców woj. Podlaskiego! Do szpitali w wielu miastach naszego regionu trafią ogromne środki na modernizację i wyposażenie SORów, czyli Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w których często otrzymujemy pierwszą pomoc, ale także ratowane jest nasze życie. Jakość opieki medycznej jest naszym priorytetem! - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Adam Andruszkiewicz.

Środki pomogą zrealizować inwestycje

Łącznie do podlaskich szpitali trafi ponad 72 mln zł. Dodatkowe środki otrzyma 9 placówek z naszego województwa. W większości są to szpitale powiatowe. Największa dotacja w wysokości 11 840 955 zł trafi do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie. Dyrektor szpitala Marta Romanowska podkreśla, że dotacja jest bardzo ważna dla szpitala.