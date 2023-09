Turystyka egzaminacyjna, błędy w szkolenie kierowców. NIK postuluje zmiany, bo wypadków drogowych wciąż jest za dużo

- Przepisy są identyczne na cały kraj. Na pozytywny obraz Łomży składa się jednak wiele innych czynników: egzaminatorzy z empatią, przyjazne, dobrze oznakowane miasto, ale też organizacja pracy. Egzaminujemy do poniedziałku do soboty, od godziny 8 do 22. To wynika z zapotrzebowania, bo nie każdy może wziąć urlop na egzamin. Stajemy frontem do klienta - tłumaczy Mirosław Oliferuk.