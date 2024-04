Podlaskie. W naszym regionie żyją 34 dziewice konsekrowane i jest ich coraz więcej. Kim są?

Dziewice konsekrowane w Podlaskiem. Ile ich jest

Kim są dziewice konsekrowane

Dziewice poświęcone Bogu składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie.

Osoba staje się osobą konsekrowaną, gdy składa śluby czystości. Nie mieszka w domu zakonnym tylko prowadzi normalne, świeckie życie. Może chodzić do pracy, spotykać się z przyjaciółmi. Jednak nigdy nie będzie mieć męża ani rodziny. Dziewice konsekrowane same pracują na swoje utrzymanie i same dbają o wygospodarowanie czasu na modlitwę, Eucharystię i rozwój duchowy.