Pow. suwalski. Fałszywy pracownik banku oszukał 28-latka na ponad 90 tysięcy złotych

Kiedy mężczyzna zorientował się, że mógł jednak paść ofiarą oszustwa, o całej sytuacji poinformował suwalskich mundurowych.

Coraz częściej dochodzi do oszustw na tzw. "zdalny pulpit". Kradzież pieniędzy odbywa się "na oczach" pokrzywdzonych i z ich udziałem. Przestępcy najpierw skłaniają ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi urządzenia z dostępem do bankowości elektronicznej, a potem polecają, by zalogowała się do swojego konta. W ten sposób oszuści uzyskują dostęp do loginu i hasła. Policjanci apelują o ostrożność i rozsądek przy podejmowaniu decyzji i zobowiązań finansowych. Zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym warto stosować zasadę ograniczonego zaufania i nie udostępniać obcym danych do logowania na konta.