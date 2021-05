Powiat kolneński nie zanotował zakażeń koronawirusem od 8 dni! To ewenement na skalę krajową

Inspektor uważa, że do znikomej ilości zakażeń przyczyniają się też coraz powszechniejsze szczepienia przeciwko COVID-19. Do akcji szczepień włączyły się wszystkie przychodnie lekarzy rodzinnych. Ponad 7 tys. mieszkańców powiatu jest już zaszczepionych jedną dawką, a dwoma - ponad 2,5 tys.

Powiat kolneński liczy ok. 38 tys. mieszkańców, co oznacza, że 1/4 populacji mogła już nabyć odporność po przechorowaniu COVID-19. Jeśli do tego doliczymy osoby zaszczepione, to może się okazać, że odporność populacyjna w powiecie kolneńskim jest jeszcze wyższa.

Zadowolenia z aktualnej sytuacji epidemiologicznej nie kryje burmistrz Kolna Andrzej Duda.

- Cieszę się z tego bardzo, bo wiem, w jak ciężkiej sytuacji są przedsiębiorcy w Kolnie, np. restauratorzy, właściciele hoteli. I oni czekają jak zbawienia na zniesienie restrykcji. Jesteśmy na dobrej drodze ku temu, ale to wiąże się z odpowiedzialnością nas wszystkich.

I właśnie w odpowiedzialności mieszkańców powiatu Andrzej Duda upatruje przyczyny zerowej liczby zakażeń w powiecie w ciągu ostatnich ośmiu dni: