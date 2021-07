Prawie się utopił i został zatrzymany. Posiadał narkotyki i był pod wpływem opr. ma

Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 31–latkowi, który na własne życzenie znalazł się w sytuacji, która poważnie zagroziła jego życiu. Mężczyzna spadł ze skarpy do jeziora. Jak się okazało, posiadał przy sobie narkotyki i był pod ich wpływem. Po tym jak został uratowany z opresji i jego życiu już nic nie zagrażało, trafił do policyjnej celi.