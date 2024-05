Premier i szefowie MON i MSWiA w Dubiczach Cerkiewnych. Będzie więcej żołnierzy i policji na polsko-białoruskiej granicy

- Przyjechaliśmy w tak dużym składzie (...) żeby wyraźnie powtórzyć to, co powiedziałem kilkanaście dni temu (...) - że w każdej sytuacji, szczególnie w tak dramatycznej, jak atak na naszego żołnierza - który, jak wiecie, ciągle walczy o życie w szpitalu - że państwo polskie, wszyscy bez wyjątku, jesteśmy z wami, po waszej stronie - powiedział premier po odprawie, zwracając się do żołnierzy, funkcjonariuszy SG i policjantów. Premier oświadczył, że uruchomione zostaną wszelkie działania i środki prawne, by służba mogła być bezpieczniejsza i skuteczniejsza.