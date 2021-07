Premier RP Mateusz Morawiecki w Podlaskiem i Białymstoku. Relacja NA ŻYWO (22.07.2021)

Alicja Olchanowska

•16:14 Białostoczanie czekają na premiera przed Teatrem Dramatycznym Dobrze jest jak jest. 90 proc tego co obiecywali, zrealizowali. Ja jestem szczęśliwa, wnuki mają 500 plus. Piękne są drogi. Miasto idzie do przodu - mówi jedna z kobiet, którą spotkaliśmy na placu przed teatrem.

•15:14 Premier w Czarnej Białostockiej

Czasami jestem pytany dlaczego inwestujemy akurat w takich mniejszych miejscowościach w infrastrukturę sportową. Inwestujemy rzeczywiście co raz więcej. Kilka tysięcy obiektów sportowych, właściwie prawie do każdej gminy. Przypominają mi się wtedy słowa, które niedawno powiedział Kuba Błaszczykowski, jak odbierał order z rąk prezydenta. Że jeśli taki Kuba Błaszczykowski, ze wsi Truskolasy może osiągnąć to co osiągnął, to każdy powinien iść za swoimi marzeniami. To piękne słowa. Właśnie dlatego infrastruktura sportowa i sport jest tak ważną częścią polskiego ładu. Jest jego częścią po to również, żeby kształtować młodzież, charaktery młodzieży. Bo wiadomo, że sport to dyscyplina, to regularność, systematyczność i samozaparcie. Mamy do czynienia z przełomem. Chcemy, żeby każda gmina, każdy powiat miały na wyższym poziomie obiekty i urządzenia sportowe. Tutaj też oprócz tego obiektu jest budowana hala sportowa. To są środki budżetu państwa polskiego. Bez tych środków tych obiektów by nie było - powiedział.