Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenia kwiecień 2024. Narzędzia kuchenne z Action na czarnej liście. Co jeszcze znika ze sklepowych półek

Co to są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

Pierwszorzędowe PAAs to jedno lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z jednym lub dwoma podstawnikami grupy aminowej. Należą do substancji chemicznych uznanych za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze. W opakowaniach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością mogą występować jako pozostałości monomerów, czy też produkty rozkładu barwników azowych. A także jako produkty hydrolizy izocyjanianów w wielowarstwowych foliach z tworzyw sztucznych (laminaty).