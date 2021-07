Program Profilaktyka 40 PLUS. Jakie badania dla mężczyzn, a jakie dla kobiet? Gdzie je wykonać w Podlaskiem? Lista punktów

Do końca roku każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. To założenia nowego programu Profilaktyka 40 PLUS uruchomionego przez rząd.

Jak skorzystać z badań?

Aby skorzystać z pakietu badań, trzeba wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. W zależności od tego, jakich udzielmy odpowiedzi, system wygeneruje zlecenie pakietu badań - będzie on mniej lub bardziej obszerny.

Ankieta Profilaktyki 40 PLUS dla osób w wieku 40-64 lat zawiera pytania dotyczące: