Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wydarzenie startuje 1 czerwca. O puchar powalczy siedem podlaskich samorządów OPRAC.: Jakub Wróblewski

Bielsk Podlaski również będzie rywalizował o miano Rowerowej Stolicy Polski. Bielsk Podlaski jest miastem w którym lokalna społeczność bardzo często porusza się na rowerach. tomasz czachorowski/polska press/zdjęcie poglądowe Zobacz galerię (13 zdjęć)

Już 1 czerwca rozpoczyna się ogólnopolska rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rowerowe zmagania potrwają przez cały czerwiec. To już szósta edycja zabawy, której organizatorem jest miasto Bydgoszcz. Do konkursu zgłosiło się 149 samorządów, w tym także siedem miejscowości z województwa podlaskiego. Równolegle będą odbywać się dwie rywalizacje skierowane do miast prezydenckich i dla gmin.