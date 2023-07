Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok. Mistrz za silny. Blada inauguracja sezonu w wykonaniu Jagiellonii

Piłkarze gospodarzy grali zaś cierpliwie, czekali na swoją okazję i w końcu w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy John Yeboah zagrał prostopadłą piłkę do Łukasza Zwolińskiego, ten ograł Dusana Stojinovicia i będąc sam na sam pokonał Alomerovicia. Trzeba to dodać, że był pierwszy celny strzał w tym spotkaniu i od razu zakończony golem, niestety dla rywala Jagiellonii.

Pierwsza połowa spotkania nie była wybitnym widowiskiem. Obie drużyny za często nie przebywały pod polem karnym rywali. Częstochowianie mieli przewagę, ale długo nie przekładała się ona na sytuacje strzeleckie i bramkarz Jagiellonii Zlatan Alomerović praktycznie nie był zatrudniany. Piłkarze Jagiellonii za to szybko otrzymali dwie żółte kartki. W 9 minucie ujrzął "żółtko" Pululu, a minutę później Bojan Nastić. Nastić nie dotrwał do końca spotkania, ale jego zejście wymuszone było kontuzją odniesienią w 24 minucie. Na boisku zastąpił go Tomasz Kupisz.

- Szkoda, że dzisiaj to akurat my byliśmy drużyną, na której Raków podbudował się przed kolejnym spotkaniem. Co do samego meczu, to za mało było po naszej stronie momentów, kiedy mieliśmy kontrolę, graliśmy piłką - mówił po meczu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Szkoleniowiec Jagiellonii szybko zareagował i dokonał potrójnej zmiany. Na boisku pojawili się Naranjo, Kubicki i Olszewski, którzy zmienili Pululu, Sacka i Marczuka.

Niestety, wkrótce po tym padła trzecia bramka dla Rakowa, zresztą po fantastycznej akcji. Yeboah odegrał piłkę piętą do Gustava Berggrena. Szwed wbiegł w pole karne i zagrał do Bartosza Nowaka, który już z bliska dopełnił tylko formalności.

Piłkarze Jagiellonii w końcówce stworzyli sobie dobre sytuacje. Jednak strzały Naranjo czy też wolej Imaza nie znalazły drogi do siatki bramki Rakowa.

- To był trudny mecz i niestety nie był to udany debiut. To ciężkie spotkanie na otwarcie sezonu, głównie dlatego, że Raków po prostu bardzo dobrze gra w piłkę. Teraz trzeba to starcie dokładnie przeanalizować, wyciągnąć wnioski i skupić się na kolejnym meczu. Co do dzisiejszego wyniku, to szkoda zwłaszcza tej pierwszej bramki, która padła już w ostatnich fragmentach pierwszej połowy. Myślę, że gdybyśmy jej nie stracili, a do szatni schodzili z remisem, to po przerwie nasza gra wyglądałaby inaczej. Niestety tak się nie stało, a później był rzut karny i trzeci gol dla gospodarzy - powiedział po spotkaniu dla klubowych mediów Jagiellonii Dominik Marczuk.