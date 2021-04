Robert Makłowicz u Tatarów. Mistrz gotował na Podlasiu. Jeden z odcinków nakręcił w Kruszynianach (ZDJĘCIA, WIDEO)

Zobacz też: Rok temu wbili łopatę pod budowę nowej Tatarskiej Jurty. Zobaczcie, jak teraz wygląda (zdjęcia)

Rodzina Bogdanowiczów ugościła Roberta Makłowicza po tatarsku. Okazuje, się że znają się już ponad dwadzieścia lat i przyjaźnią.

- Tu u nich jest zupełnie inne życie. To świat, który kocham, który na szczęście jeszcze nie odszedł. Musimy to podlewać i pielęgnować. Rodzinność, familiarność, tradycja. To wszystko tutaj jest. To są Kruszyniany, to jest Podlasie - uśmiechał się rozpromieniony Makłowicz, trzymając w ręku tatarskie przysmaki.

Przypomnijmy, że Robert Makłowicz, nazywamy królem polskiej gastronomii, był gwiazdą kultowego programu kulinarnego w TVP. Rozstał się jednak z telewizją publiczną i działa na własną rękę w sieci. Jest uwielbiany za błyskotliwość, specyficzne podejście do życia i zabawne powiedzonka. W marcu 2020 uruchomił autorski kanał w serwisie YouTube, na którym publikowane są filmy o tematyce kulinarnej i historycznej.