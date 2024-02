Rodzinna Konstytucja, czyli jak oddać stery młodszemu pokoleniu. Szykują się zmiany w suwalskiej firmie Malow

Rodzina właściciela suwalskiej firmy Malow jest pierwszą w województwie podlaskim, która zdecydowała się na napisanie Konstytucji rodzinnej.

– Wszystkim rodzinom zależy, żeby biznesy rodzinne trwały przez pokolenia – wskazuje Ewelina Grzelak, doradca firm rodzinnych PwC. – W Polsce jesteśmy na dość wczesnym etapie rozwoju naszej gospodarki rynkowej i zazwyczaj jesteśmy dopiero w pierwszym, w niektórych firmach w drugim pokoleniu i nie mamy jeszcze takich tradycji sukcesyjnych. W Europie Zachodniej sukcesja jest traktowana jak taka sztafeta pokoleń - ja przejmuję firmę, dbam o jej rozwój i przekazuję ją następnemu pokoleniu. My w naszym kraju dopiero się tego uczymy. Warto myśleć o sukcesji po to, by polskie biznesy rozwijały się na długie pokolenia, żebyśmy mieli polskie wielopokoleniowe firmy rodzinne, ale też po to, by biznes rodzinny nie był powodem do konfliktów w rodzinie. A to się zdarza, jeśli nie ma rozstrzygniętych różnych kluczowych dla firmy tematów i jeżeli nie mamy rozdzielonych tych światów: firmowego i rodzinnego. Z jednej strony jesteśmy rodzeństwem czy też dzieckiem i rodzicem, a z drugiej – jesteśmy ludźmi współpracującymi w biznesie rodzinnym. To naturalne, że te dwa światy się przenikają i łatwo konflikty z jednego świata przenieść do drugiego.