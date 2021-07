Rolnicy coraz więcej płacą za nawozy. Zwyżki są bardzo znaczące

Ceny nawozów mineralnych rosną z roku na rok. Na początku 2020 roku były wyższe o ok. 7 proc. niż rok wcześniej. Na poziom cen wpłynęły głównie podwyżki cen na rynkach światowych oraz sezonowy wzrost popytu w Polsce. W tym roku rolnicy jeszcze bardziej odczuwają drożyznę. W ciągu ostatniego roku nawozy podrożały średnio o 30 – 40 proc. Jednak pomimo tego, że jest coraz drożej, rolnicy kupują nawozy, bo dają one wyższą efektywność produkcji.

Producenci nawozów wyjaśniają, dlaczego rosną ceny nawozów. Grupa Azoty wskazuje główne powody podwyżek – to są ciągłe wzrosty cen głównych surowców do produkcji nawozów. Chodzi o gaz ziemny i ceny uprawnień do emisji CO2. Gaz ziemny stanowi od 50 do 70 procent kosztów produkcji głównie nawozów azotowych. Przez ostatni rok jego cena wzrosła czterokrotnie. Również w ostatnim roku wzrosła cena paliwa – ON podrożał o 1 zł/l (z 4,20 do 5,20 zł/l), co wpływa na koszty transportu.