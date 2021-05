Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej doczekali się ogiera. Jest nowy mieszkaniec gospodarstwa w Plutyczach 1.05.2021

Ogier był bardzo potrzebny obu rolnikom, którzy już wcześniej planowali podobny zakup. W jednym z odcinkó była mowa, że Andrzej - syn Gienka, raz wybrał się nawet na targi do Szepietowa i był gotów zapłacić sporą sumę - kilkunastu tysięcy złotych za dorosłego osobnika. Do transakcji jednak nie doszło - i dobrze, bowiem w gospodarstwie pojawił się młody konik, który już widać, że będzie oczkiem w głowie starszego z gospodarzy.

CHŁOPAKI Proponuję nazwać go Alkomat,bo Promil już jest - pisze jeden z internautów, nawiązując do nazwy psa, którego posiadają rolnicy.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej to gwiazdy programu FOKUS TV

Rolnicy. Podlasie to program, dzięki któremu Gienek i Andrzej zyskali popularność, jednak za cenę spokoju. Gospodarstwo w Plutyczach codziennie odwiedzają fani programu, przynosząc gospodarzom różne prezenty. Czasami są one bardzo potrzebne, bo wbrew obiegowym opiniom, obaj rolnicy nie opływają w luksusy. Co prawda mają duże gospodarstwo - hodują ok. 40 sztuk bydła, mają pięć koni (teraz już sześć), a także kurki, kaczki, gęsi czy indyki. Cały ich majątek to 50 hektarów ziemi. Żyją jednak bardzo skromnie, w drewnianym domu.