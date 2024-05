Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój

Wiosna w gospodarstwie, także w tym najsłynniejszym - w Plutyczach - to czas wielu intensywnych prac.

- Żadnej roboty się nie boję, ale to jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić ten obornik - stwierdził Andrzej i w nowym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" pokazał, jak wygląda praca przy wywożeniu gnoju. Andrzej do pomocy miał kolegę Kubę i przede wszystkim nowy sprzęt - kupioną niedawno ładowarkę.