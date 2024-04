Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Andrzeja w Plutyczach. Koniec słynnego błota, jest beton. Zobacz, jak wyglądały prace

Rolnicy.Podlasie. Koniec błota na podwórku Gienka i Andzreja w Plutyczach

Zobacz co się wydarzyło się na podwórku Andrzeja:

Ciężki sprzęt wjechał na podwórko Andrzeja i Gienka w Plutyczach. Gruszki przywiozły tony betonu. A to oznacza jedno: koniec błota w gospodarstwie.

W gospodarstwie Onopiuków kolejna zmiana. Będzie beton zamiast błota - co zaprezentował brat Andrzeja Jarek w najnowszym odcinku na kanale Youtube Andrzeja i Gienka.

I to właśnie Jarek wziął się do roboty pomagając w wylewce betonu w pracach specjalistycznej firmie. Brodził po kostki w półpłynnym betonie, wyrównywał wylewkę. Podwórko podzielono na kilkanaście ogrodzonych poletek. Do każdego wlewano beton.

Co mogę, to pomogę - mówi Jarek.

Beton na podwórku Gienka i Andrzeja w Plutyczach/YouTube

Przy pracach nie było Andrzeja - ale jak przekonuje Jarek: