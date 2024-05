Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda

Niewielu w to wierzyło, ale rewolucja na podwórku w Plutyczach w końcu stała się faktem. Skaza zmian przyprawia o zawrót głowy. Tajemnicą pozostaje fakt dlaczego bardzo niechętnie wydający pieniądze Andrzej zdecydował się na tak wielką inwestycję, ale pewne jest, że teraz i gospodarzom i zwierzętom z pewnością będzie żyło się lepiej.

Słynne błoto przeszło do historii. Na podwórku króluje teraz beton i kostka polbrukowa. Rolnicy mogą się dostać do każdej części gospodarstwa bez względu na pogodę. Pojawiło się także nowe ogrodzenie a wcześniej remont przeszła także chata Onopiuków. Nad przebiegiem remontu czuwał Jarek, brat Andrzeja, który stal się ulubieńcem fanów. Chwalili oni zaradność i chęć do pracy Jarosława, dzięki któremu prace poszły sprawnie, choć może czasem niekonwencjonalnie.

Rolnicy Podlasie. Remont czy wycinka? Jarek szalał z piłą w domu Gienka i Andrzeja