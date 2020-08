Rośliny domowe dla miłośników kotów. Zobacz, jakie kwiaty są bezpieczne dla kota

Sympatię do roślin domowych oraz kotów często trudno pogodzić. Koty wprawdzie nie są zwierzętami roślinożernymi, ale znakomita większość z nich lubi „skubnąć” to i owo.

Niestety spora część popularnych kwiatów doniczkowych zawiera toksyczne substancje, które po zjedzeniu są bardzo niebezpieczne. Co gorsza, dla kotów szkodliwe są także niektóre rośliny, które wydają się niegroźne – taką rośliną jest np. aloes. Ale jest też całkiem sporo kwiatów, które ozdobią nasze mieszkanie, a i nie zaszkodzą kotu, jeśli ich spróbuje.

Rośliny bezpieczne dla kota, ale…

Jednak nawet przy teoretycznie bezpiecznych roślinach, trzeba zachować pewną ostrożność. Może się zdarzyć, że kot ma uczulenie na pozornie niegroźną substancję. Niektóre rośliny mogą też czysto mechanicznie podrażniać układ pokarmowy, szczególnie po zjedzeniu większej ilości. Większość z nich nie jest przeznaczona do konsumpcji przez koty.

Weźmy też pod uwagę to, że rośliny sprzedawane jako ozdobne, mogą być nawożone lub pryskane środkami ochrony roślin, które nie są przeznaczone do spożycia. Jeśli kupujemy nową roślinę, obserwujmy naszego pupila i jego zainteresowanie naszym nabytkiem. Z kotami jak z dziećmi – trzeba być czujnym.

Oto rośliny, które są bezpieczne dla kotów - zobacz zdjęcia i opisy w galerii.