Ruszył proces pseudokibiców Jagiellonii Białystok. Pobicia, czerpanie korzyści z prostytucji, ustawki i propagowanie faszyzmu

Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, który uznał, że nieobecni oskarżeni zostali prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy i nie widział powodów do odroczenia rozprawy. Sędzia Tomasz Szczęsny Szymański rozpoczął 17 maja odczytywanie protokołów z ich przesłuchań w trakcie śledztwa.

Oskarżonymi są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. Sprawa ma charakter wielowątkowy, a zarzuty obejmują lata 2009-2013 i dotyczą trzech grup przestępczych.

Śledztwa w tych sprawach prowadzili prokuratorzy Podlaskiego Wydziały Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Postawili oskarżonym zarzuty dotyczące organizowania bójek z pseudokibicami innych klubów sportowych (jak Legia Warszawa i Piast Gliwice, Wigry Suwałki), propagowania ustroju faszystowskiego, nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych oraz czerpania korzyści z prostytucji (np. z agencji przy Rubinowicza w Białymstoku). Ponad to mężczyźni odpowiadają za zastraszanie i bezprawne pozbawienia wolności osób, które były wywożone do lasu i pobite. Motywem były rozliczenia.