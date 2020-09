Ślepsk Malow Suwałki. Suwalczanie dwa razy lepsi od Trefla Gdańsk

Nowi siatkarze zostali sprowadzenie gdyż kontuzjowani są Patryk Szwaradzki i Andreas Takvam. Kaczorowski w przeszłości był już w Ślepsku Malow, a ostatnio grał w Stali Nysa. Z kolei Warda ostatnio bronił barw ZAKSY Kędzierzyn Koźle.

- Łukasz Kaczorowski i Sebastian Warda trenowali z nami przed meczami z Treflem, ale było to bardzo krótko i trudno jeszcze mówić o wkomponowaniu się w zespół - powiedział Andrzej Kowal, trener Ślepska Malow. - Stopniowo muszą poznawać nasze założenia techniczne i taktyczne. Najważniejsze, aby byli zdrowi. To są zawodnicy, którzy mają wartość i mam nadzieję, że dołączą na stałe do zespołu. Jeżeli chodzi o Łukasza to jest to zawodnik leworęczny z bardzo dobrym serwisem. Natomiast u Sebastiana wyróżniającym się elementem jest blok.

W pierwszym sparingu suwalczanie pokonali Trefla 3:2. Trener Kowal postawił od pierwszych piłek na sprawdzone ustawienie w składzie: Joshua Tuaniga, Bartłomiej Bołądź, Marcin Waliński, Tomas Rousseaux, Mateusz Sacharewicz, Łukasz Rudzewicz oraz Paweł Filipowicz i Mateusz Czunkiewicz, którzy pełnili funkcję libero w systemie rotacyjnym.