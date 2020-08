Ślepsk Malow Suwałki gorszy tylko od Vervy Warszawa w Memoriale Józefa Gajewskiego

Dwa pierwsze sety ostatniego spotkania turnieju rozstrzygnęły się w ostatnich akcjach, gdzie skuteczniejsi byli zawodnicy drużyny warszawskiej. W trzeciej odsłonie jednak to biało-niebiescy przejęli inicjatywę i wrócili do gry. Kiedy wydawało się, że podopieczni Andrzeja Kowala kontrolują przebieg rywalizacji również czwartej partii, do głosu znowu doszli goście z Warszawy i nie oddali prowadzenia już do końca meczu. Tym samym zespół ze stolicy zrewanżował się za porażkę w finale memoriału sprzed roku. Wcześniej Ślepsk Malow Suwałki wygrał z innymi przedstawicielami PlusLigi: 3:0 z Cerrad Enea Czarni Radom i 3:1 z Indykpol AZS Olsztyn.

– Cieszymy się, że memoriał odbył się i to jeszcze z kibica - powiedział Wojciech Winnik, prezes Ślepska Malow. - Wszyscy jesteśmy zdrowi, nie było żadnych kontuzji. To świadczy o tym, że te procedury, które przyjęliśmy w hali sprawdziły się. To była próba generalna przed rozgrywkami PlusLigi. Cieszymy się z dobrej formy naszego zespołu. Do ligi zostały nam jeszcze trzy tygodnie i do rozegrania cztery mecze sparingowe.

Wyniki spotkań

Ślepsk Malow Suwałki – Cerrad Enea Czarni Radom 3:0 (25:22, 25:18, 25:21)

Ślepsk Malow: Waliński, Bołądź, Tuaniga, Russeau, Takvam, Sapiński, Filipowicz (libero), Czunkiewicz (libero) oraz Gonciarz, Klinkenberg, Rudzewicz, Szwaradzki, Rohnka, Sacharewicz.

BAS Białystok - Trefl Gdańsk 2:3 (25:21, 22:25, 25:19, 20:25, 9:15)

BAS: Witkoś, Wnuk, Lesiuk, Laskowski, Abramowicz, Bączek, Podborączyński (libero) oraz Ostaszewski, Kacperkiewicz, Roszkowski, Tokajuk, Lewko.

Trefl: Gonciarz, Wlazły, Mordyl, Grzyb, Reichert, Lipiński, Janikowski (libero) oraz Pruszkowski (libero), Ptaszyński, Urbanowicz, Inerowicz.