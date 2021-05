Sportowy kalendarzyk na weekend. Zobacz co i kiedy grane jest w regionie?

Są tu liderzy. Jedenastka Polaków, którzy nie wystąpią na Euro 2020

Kontuzje, słabsza dyspozycja w klubie, a także wizja selekcjonera Paulo Sousy - te wszystkie czynniki wpłynęły na kształt kadry na Euro 2020. Nasza reprezentacja w porównaniu do innych boryka się z wieloma osłabieniami. Lawina ruszyła w lutym, gdy napłynęły złe wieści z Derby oraz Ałmatów. A to jeszcze wcale nie musi być koniec problemów, bo Arkadiusz Milik w czwartek poleciał do Barcelony na konsutlację z lekarzem w sprawie kolana... Zobaczcie, jaki skład można ułożyć z nieobecnych Polaków. Poznajcie też jego "głębię".