Stare Juchy. Małe łosie straciły matkę w zderzeniu drogowym. Trafiły do specjalistycznego ośrodka. Pomogli policjanci i weterynarz red.

Dwa małe łosie straciły matkę w zdarzeniu drogowym. Potem wiele godzin chodziły same w pobliżu miejsca zdarzenia, co było ryzykowne dla nich i kierowców. Policjanci zainteresowali się losem zwierząt. Zwierzęta trafiły do specjalistycznego ośrodka.