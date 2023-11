Suche drewno pozostanie w Puszczy Białowieskiej. Sąd oddalił wniosek Lasów Państwowych. Zobacz zdjęcia zniszczeń

To jest nieprawda – ripostuje Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. – Ilość pożarów wzrosła od 2018 r. i ich wielkość także wzrosła. To, że mamy system obserwacyjny, pozwala na szybką reakcję, ale kiedy na początku tego roku pożar wybuchł w nocy, to spaliły się 4 ha rezerwatu. Więc nie można tego bagatelizować i mówić, że zagrożenia nie ma. Jeśli dojdzie do pożaru wielkopowierzchniowego i wierzchołkowego, to dopiero będzie tragedia. Ale przede wszystkim ekolodzy nie poniosą żadnych konsekwencji swoich działań. Jeśli dojdzie do pożaru, to o zaniedbania lub inne niedopatrzenia zostaną oskarżeni leśnicy. Nikt z tych organizacji nie ponosi odpowiedzialności, ale potrafią ośmieszać leśników i twierdzić, że nie nadajemy się do zarządzania Puszczą Białowieską. Chciałbym wiedzieć czy osoby, które wypowiadają się w tej sprawie widziały kiedyś pożar w lesie i jeśli tak to jaki i czy kiedykolwiek gasiły pożar w lesie, bo my – leśnicy mamy takie doświadczenia.