Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia

Zenek Martyniuk mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Wieś jest znakomicie skomunikowana ze stolicą województwa podlaskiego i dojazd do centrum miasta zajmuje maksymalnie 10 minut. Pochodzący Z Gredel w powiecie bielskim Zenek przez wiele lat mieszkał w jednym z białostockich bloków, ale już od 15 lat żyje z żoną w pięknym domu z ogrodem.

Dom położony jest w sąsiedztwie lasu, co gospodarze bardzo sobie chwalą.

Ogród Zenka Martyniuka

Ogród jest niewielki, ale zaprojektowany ze smakiem. Jego ważnym punktem jest oczko wodne w którym pływają rybki. Jak powiedziała w jednym z wywiadów Danuta Martyniuk, ogrodnik, który projektował im przestrzeń koło domu zaproponował oczko wodne, by coś się działo w ogrodzie.

Dom Zenona Martyniuka ma około 230 metrów kwadratowych. W środku znajdziemy m. in. duży salon z kominkiem, Sypialnię, dawny pokój syna czy pokój w którym Zenek trzyma pamiątki i nagrody.

Zenek Martyniuk uwielbia mercedesy

W budynku oczywiście znajduje się również garaż w którym artysta trzyma swoje auta. Od lat jest wierny marce Mercedes. Ma duże i wygodne auto które służy mu zarówno do jazdy na co dzień, jak i do wyjazdów na koncerty.