Tatarzy świętują Ramadan Bajram. To dla nich koniec postu, od dziś mogą świętować

Obchody Ramadan Bajram, jednego z najważniejszych świąt religijnych, rozpoczęli dzisiaj wyznawcy islamu. Przed południem zebrali się oni na uroczystych nabożeństwach w meczetach w Bohonikach koło Sokółki, Kruszynianach w pobliżu Krynek, Białymstoku oraz Tatarskim Centrum Islamu w Suchowoli.

Ramadan Bajram to święto zakończenia trwającego przez 30 dni postu. Przypada ono pierwszego dnia miesiąca szawwal. Poprzedzający go miesiąc ramadan upamiętnia wydarzenia związane z objawieniem Mahometowi Koranu. W tym okresie od brzasku do zachodu słońca muzułmanie nie powinni spożywać żadnych posiłków. Cały post powinny wypełniać modlitwy oraz dobre uczynki.

Radosne święto Ramadan Bajram trwa trzy dni. Rozpoczyna je nabożeństwo, podczas którego muzułmanie dziękują Bogu za dotrzymanie warunków postu. Przed meczetem wierni składają sobie życzenia i dzielą się sadogą (cukierki, owoce, ciasta własnego wypieku).