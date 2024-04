Tego nie wolno robić na działce ROD. Działkowcy powinni to wiedzieć. Zobacz, jakie zakazy obowiązują właścicieli ogródków działkowych ska

Każdy działkowicz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu ROD. Za nieprzestrzeganie grożą kary - mandat można otrzymać m.in. za śmiecenie, czy hałasowanie. Uciążliwy działkowiec może być także pozbawiony prawa do użytkowania swojej działki. Czego nie wolno robić na działce ROD KLIKNIJ W GALERIĘ. pixabay.com Zobacz galerię (10 zdjęć)

Ogródek działkowy - spełnienie marzeń wielu Polaków. Własna działka to miejsce wypoczynku i rekreacji, a także uprawy warzyw i kwiatów. Działkowcy muszą jednak pamiętać, że ogródek działkowy to nie tylko przyjemność, to także obowiązki. I zakazy, których trzeba przestrzegać. Oto lista czego nie można robić na działce.