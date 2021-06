Tego się nikt nie spodziewał. Wielki powrót do Jagiellonii dawnej gwiazdy z Hiszpanii. Dani Quintana trafi do Jagi

Dani Quintana w Jagiellonii grał w latach 2013-2014. Pojawił się wiosną 2013 i rozegrał w barwach Jagiellonii 56 spotkań strzelając 20 goli. Z Jagiellonii trafił do Al-Ahli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie do azerskiego Qarabag Agdam, z którym wielokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Grał w nim do 2019 roku. Ostatnim klubem Quintany był chiński Chengdu Better City, w którym występował do jesieni 2020 roku.

