Tylko migranci mogą złożyć wnioski o azyl w Polsce. A robią to prawnicy w lasach pod granicą

– Z punktu widzenia prawa, taki wniosek cudzoziemiec musi złożyć osobiście. Nie może tego zrobić przez prawnika. I to jest ten punkt sporny na granicy. Bo obowiązki radcy prawnego lub adwokata, który chce reprezentować cudzoziemca w tych czynnościach, ograniczają się tylko do tego, żeby zapewnić mu minimum praw. On może jedynie dopilnować, aby wszystkie procedury zostały właściwie przeprowadzone. Ale na pewno nie może złożyć wniosku o ochronę za swojego klienta, bo tu konieczne jest oświadczenie woli cudzoziemca – wyjaśnia Janusz Marcin Trochimiak z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Niemal każdego dnia w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o tym, że grupy migrantów lub pojedyncze osoby zostają wypychane na białoruską stronę granicy. Działacze organizacji pomagających cudzoziemcom wskazują na to, że pogranicznicy robią to mimo pełnomocnictw, które złożyli migranci na ręce pomagających im prawników.