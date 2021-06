Uwaga na burze w województwie podlaskim. Radar burzowy online: gdzie jest burza?

We wtorek prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów i burz, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadu może osiągnąć 10-15 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, skręcający po południu na południowo-zachodni.