W czterech gminach województwa podlaskiego przeprowadzono wybory uzupełniające do rad. W jednej nie było chętnego do mandat

W Choroszczy wybierano w jednym z okręgów radnego do rady miejskiej. Do urn poszedł co piaty uprawniony wyborca. Mandat zdobył Marcin Popławski. Na kandydat KWW Nasza Choroszcz zagłosowało 58 wyborców. To o sześciu więcej niż na kandydatkę KWW Razem dla Choroszczy Karolinę Maciejczuk.

Nowego radnego ma też Michałowo. Została nim Anna Mielko. Kandydatka KWW Mała Ojczyzna uzyskała popoarcie 76 wyborców. To o 13 głosów więcej niż zebrała Piotr Dąbrowski z KWW Razem (to jego mandat wygasiła rada i dlatego odbyły się wybory). Frekwencja była ponad dwa razy większa niż w Choroszczy i wyniosła 50,6 proc.