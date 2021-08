W Nowym Dworze powstało żołnierskie obozowisko. Wojsko rozstawiło się w samym środku wsi [ZDJĘCIA]

Nowy Dwór, sam środek gminnej, uśpionej na co dzień miejscowości. Tuż przy szkole, do której za kilka dni wrócą dzieci i młodzież, wojskowe obozowisko. Otoczne zasiekami z drutu kolczastego, które sąsiadują ze szkolnym ogrodzeniem. Tuż za szkolnym placem zabaw. Wojskowe ciężarówki są dosłownie na wyciągnięcie ręki.

- One teraz stoją na szkolnym boisku, tuż obok bramek do piłki nożnej. Ale z tego co wiem, to lada dzień mają zostać przestawione w głąb. Dalej od szkoły. Tak, żeby dzieciaki spokojnie mogły grać w piłkę - mówi nam jedna z mieszkających w pobliżu kobiet.

Ona i jej sąsiadki, zasieki mają niemal pod oknem. Z ich mieszkań rozciąga się rozległy widok na wojskowy obóz.

- Czy się boimy? A czego? Tyle wojska mamy obok, to czego mamy się bać? Już chyba bezpieczniej niż my, to nikt nie ma - żartują kobiety.