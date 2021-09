W Siemiatyczach stanie mobilny punkt szczepień. Chętni będą mogli przyjąć szczepionkę bez rejestracji

Mobilne punkty szczepień to profesjonalnie wyposażone kontenery, które przyjeżdżają do miejsc uczęszczanych przez wielu mieszkańców lub przeciwnie - do tych miejscowości, w których dostępność szczepionek jest ograniczona.

Tym razem akcja zawita do Siemiatycz. Kontener stanie na placu przed budynkiem starostwa powiatowego. Punkt szczepień będzie czynny od wtorku do piątku w godzinach 13-16 i w soboty w godzinach 10-14.

Zaszczepić się przeciwko COVID -19 będzie można również w plenerowym punkcje szczepień w miejscowości Putkowice Nadolne. Zespół medyczny będzie czekać na chętnych 3 października w godzinach 11–13 podczas festynu „Z Koniem za Pan-Brat”.