Wertep! Teatralna magia angażuje całe rodziny. W Bielsku Podlaskim publiczność dopisała

Wertep to inicjatywa Dariusza Skibińskiego – aktora, reżysera, animatora kultury. Zwiedził całą Polskę i kawał świata, ale zachwycony Podlaskiem, przeprowadził się na stałe do maleńkiej wsi Policzna, na skraj Puszczy Białowieskiej. Mimo, że znalazł się z dala od kulturalnych centrów nie porzucił zawodu. Zachęca do udziału w festiwalu szczególnie rodziny z dziećmi.

– Trzeba powiedzieć, że Wertep nie jest tylko prezentacją spektakli, jak obserwuje to zjawisko artystyczne, które angażuje całe rodziny. Dostajemy dużo zwrotnych informacji, że dzięki naszemu Wertepowi spotykają się rodziny przyjeżdżające z różnych stron Polski - to jest dla nas coś bardzo przyjemnego – mówił Dariusz Skibiński.

W sumie zaplanowanych jest kilkadziesiąt spektakli, dla dzieci, dorosłych oraz przedstawienie „Plan lekcji” dla osób niewidzących i niedowidzących.

- Zapraszam na wszystkie spektakle, mamy premiery i nowość – spektakl opatrzony audiodeskrypcją. W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które np. mają problemy ze wzrokiem, ponieważ będzie audio na żywo. Ten spektakl to „Plan lekcji”, będzie grany 5 sierpnia w nowej lokalizacji na dachu Hajnówki Centralnej (centrum artystyczne, edukacyjne) – zapowiedziała Agata Rychcik-Skibiński.