Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku świętuje jubileusz 30-lecia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje od 1993 roku

Te programy to m.in. "Czyste powietrze", w ramach którego wymieniono w Podlaskiem 20 tysięcy "kopciuchów", "Mały Strażak" i 10 mln zł na sprzęt dla OSP oraz pomoc w zakupie 100 wozów bojowych, czy też dotacje dla samorządów, dzięki którym - jak wylicza WFOŚiGW - udało się usunąć 100 tys. ton azbestu. To także dofinansowanie do termomodernizacji, instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacje stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. W sumie od 1993 r. fundusz podpisał 27 tys. umów.