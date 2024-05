Wolontariusze pomagają dzikim pszczołom w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka grupa w Polsce

Współpraca BPN z gminą Goniądz jest bliska, dlatego zainicjowaliśmy akcję rewitalizacji hotelików dla dzikich pszczół na miejskich skwerach zieleni. Do pracy zgłosiło się kilkunastu wolontariuszy. Cieszymy się szczególnie z obecności nastolatków, młodych mieszkańców Goniądza, którym temat ochrony przyrody nie jest obojętny - czytamy na profilu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Akcja ta była zachętą do zapoznania z programem edukacyjnym Junior Ranger. Idea tej sprawy, to reaktywacja wolontariatu młodzieży w wieku 13-16 lat, polegająca na tym, by w wolnym czasie:

zrobić coś pożytecznego dla przyrody,

poznać bliżej naturę,

zaprzyjaźnić się z nią.

Program edukacyjny Junior Ranger jest inicjatywą międzynarodowego stowarzyszenia obszarów chronionych Europarc Federation.