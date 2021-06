Wsparcie finansowe województwa na realizację projektów w powiecie bielskim

- Często jest to wiązanka własnych środków, środków ze wsparcia województwa i środków rządowych. Razem dzięki współpracy rządu, poszczególnych samorządów udaje się nam coraz więcej zrobić. Jesteśmy także w trakcie przygotowywania się do nowych programów m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kolejne lata – powiedział Marek Malinowski.

- Zdecydowaliśmy się bardzo mocno wesprzeć działania samorządów powiatowych i gminnych, bo województwo podlaskie to nasz wspólny dom, wszyscy w nim mieszkamy i powinniśmy się wzajemne wspierać. Fundusz to ponad 20 mln zł, które przekazujemy na różnego rodzaju potrzeby w naszym regionie – mówił Stanisław Derehajło.

Pieniądze na realizację projektów pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, którego budżet zwiększono do 20 mln zł (z 10 mln zł).

Na modernizację dróg w miejscowościach Niemyje-Ząbki i Niemyje-Jarnąty z budżetu województwa przeznaczono 400 tys. zł. Dzięki przekazanym pieniądzom zostanie przebudowany ciąg dróg w gminie Rudka. Jak powiedział Jerzy Gabrysiak, sekretarz gminy Rudka, są to jedyne wsie w tej gminie, które mają nawierzchnie żwirową i te pieniądze umożliwią połączenie drogi utwardzonej w tej miejscowości, z drogą powiatową, która z kolei łączy się z drogą wojewódzką i otwiera mieszkańcom dostęp do Bielska i Ciechanowca.

Natomiast pół miliona złotych przeznaczono na przebudowę i rozbudowę internatu przy ul. Hołowiejskiej w Bielsku Podlaskim.

350 tys. zł otrzymała gmina Kulesze Kościelne na remont Szkoły Podstawowej.

- Budynek tej szkoły jest z lat 60. I w niektórych miejscach od tamtej pory nie był remontowany, więc wymagało to dużej pracy i to jest w tej chwili największy plac budowy w gminie Kulesze Kościelne. Już we wrześniu dzieci w nowej szkole będą się uczyć – podkreślił Stefan Grodzki, wójt gminy Kulesze Kościelne.

